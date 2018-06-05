醫病》工藝大師久坐腿部靜脈曲張 超音波導引注射改善

擺脫靜脈曲張困擾的捏麵工藝達人施教鏞開心盼繼續傳藝。（記者蘇孟娟攝）

2018-06-05 15:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕66歲的工藝大師施教鏞，長年久坐創作捏麵藝術，常一坐3、4小時，甚至逾10小時，多年來出現小腿靜脈曲張後遺症，近2年來更常有小腿燒灼感甚至皮膚搔癢，倍感困擾，尋求醫療協助，中山醫學大學附設醫院以超音波導引注射醫療助改善，讓達人又能樂在工作。

施教鏞出身捏麵藝術世家，第4代傳人的他從小跟著父親學做捏麵人，更參與各地迎神賽會展現捏麵藝術長才，獲選彰化縣文化局工藝達人外，也屢應邀到包括大學等地教學傳承技藝。

捏麵藝術重細緻，施教鏞常是一坐3、4小時，工作量大時甚至10小時也走不開，至於上課也常要一站4小時授課，施教鏞多年前就發現小腿肚佈滿凸起青筋，雖知道有靜脈曲張問題，並未特別理會。

直到近2年來，常工作到下午時分，就倍感腿部有燒灼甚至疼痛感，尤其伴隨搔癢，讓他常要因此抓破皮，忍受傷口反覆困擾。

在朋友介紹下到中山醫學大學附設醫院靜脈曲張門診尋求治療，皮膚科醫師林子鈞指出，工藝達人就診時，左腳明顯有蚯蚓狀浮筋，加上有長期腫脹及反覆性濕疹傷口，診斷為嚴重靜脈曲張。

林子鈞說，靜脈曲張因雙腳靜脈的瓣膜缺損造成血液循環不良，嚴重時會造成浮腫漲痛及潰瘍傷口等，多數與遺傳、工作須久站或是女性懷孕有關。

林子鈞說，傳統治療嚴重靜脈曲張採開刀手術，但須麻醉加上傷口疼痛感，雷射治療也需麻醉，均讓不少人卻步，目前已有新式注射治療，只要將藥物注射入血管，讓血管萎縮，能快速改善靜脈曲張情況。

施教鏞經藥物注射療法治療後，小腿青筋凸浮及燒灼或搔癢感等困擾不再，施教鏞說，終於又能專注樂在工作。

林子鈞提醒長時久站或坐著工件者，最好雙腳隨時動一動助循環，工作時最好能穿著中度壓力係數的彈性襪預防。