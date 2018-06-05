醫訊》水喝不夠、愛吃重鹹 小心成腎病高風險群

醫師提醒多喝水，保護腎臟。（資料照）

2018-06-05 15:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕水喝不夠、愛吃重鹹！國家衛生研究院一項調查顯示，40％民眾平均1天開水攝取量不到1200C.C.，且許多人不運動、吃重鹹且愛含糖飲，對腎臟負擔超大。

根據調查顯示，40％民眾平均1天開水攝取量不到1200C.C.，僅2瓶市售保特瓶的量，顯示民眾身體嚴重缺水，可能導致身體代謝功能變差。

而每週喝5杯以上含糖飲料的人，62％把飲料當水喝，不但每天平均飲水量不足1200C.C.，更有近半數約49％沒有運動習慣，是慢性腎臟病的高風險群。

國家衛生研究院群體健康科學研究所副所長許志成教授指出，台灣慢性透析患者在做洗腎前1年的共病症方面，62.6%有糖尿病，89.5%有高血壓，32.2%有血脂異常，52.7%有心血管疾病，慢性病與洗腎的發生關係密切。

台灣腎臟醫學會理事長盧國城說，應少喝含糖飲料，少吃重鹹食物、多喝水、多運動，遠離高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病，以防腎功能受損。

另外，調查發現，約1成8國人不知長期使用止痛藥會傷害腎臟，2成7以為按時服用糖尿病或三高藥物會傷腎，近而影響慢性病控制，盧呼籲，慢性病患者須配合醫囑規律用藥、控制病情。