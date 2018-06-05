疫病》男嬰出生12天染腸病毒 10例重症一半是新生兒

2018-06-05 15:18

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布，上週腸病毒就診達10794人次，逐漸接近流行門檻11000人次，並新增1例腸病毒重症，為東部出生12天男嬰，累計今年10例腸病毒重症有一半是新生兒，提醒民眾接觸新生兒時，應注意衛生措施，並避免過於親密的舉動，以免傳染病毒給寶寶！

疾管署防疫醫師吳佩圜表示，新增的腸病毒重症個案先出現發燒、呼吸急促、活動力及食慾下降等情形住院，病情惡化再轉往北部某醫學中心，後續有休克、肝炎、腎衰竭等情形，經檢驗確認為感染伊科病毒11型，目前仍於新生兒加護病房住院治療中。

吳佩圜說明，新生兒可能經由孕婦分娩過程或產後人際接觸等途徑感染腸病毒，常見好發於新生兒的腸病毒為伊科病毒、克沙奇病毒。

吳佩圜指出，新生兒感染腸病毒通常不會有手足口病、疱疹性咽峽炎等症狀，初期可能出現發燒、活力不佳、食慾降低等情況，並容易引發心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等狀況，因此發現有疑似症狀，應儘速送醫。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉說明，近4週國內社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，但伊科病毒陽性數增加，並已出現21例腸病毒71型散發個案，顯示社區中持續有腸病毒71型活動。

疾管署副署長羅一鈞強調，今年累計10例腸病毒重症，其中5例為新生兒，年紀最大也僅出生34天，是「不太尋常」的情形。由於大人感染腸病毒可能無症狀，嬰兒則可能引發敗血症，建議民眾接觸新生兒時，應注意換衣服、肥皂洗手等衛生措施，並避免抱抱、親親等過於親密的舉動，以免造成腸病毒傳染。