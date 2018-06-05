醫病》75歲阿婆膝痛難行 高頻熱凝治療後可遊山玩水

台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞以高頻熱凝術，成功減輕膝關節退化患者的疼痛。（圖由台大醫院竹東分院提供）

2018-06-05 15:47

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣75歲蘇姓阿婆因退化性膝關節炎造成膝蓋疼痛難行，她接受台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞的建議做高頻熱凝術治療，術後疼痛大幅改善，現在已經可以跟朋友一起出門遊山玩水了。

台大醫院竹東分院表示，蘇姓阿婆初期爬樓梯及蹲下時膝蓋有些聲響，到後來她需有拐杖的輔助才能行走，劇烈的疼痛需靠越來越多的藥物止痛，生活品質及心情受到很大影響，多方求治得到大多醫師的建議是趁身體狀況還能承受時早點開刀換人工膝關節，阿一聽到要麻醉和開刀，十分擔心害怕，不太能接受。

黃鼎鈞說，阿婆後來決定嘗試打玻尿酸，但改善效果有限，經友人介紹來台大竹東分院就診後，他建議阿婆常識高頻熱凝術這種免開刀且免住院的治療方式，術後疼痛大幅改善，除了可以跟好友一起出門遊山玩水外，心情更恢復了以往的開朗。

黃鼎鈞說，高頻熱凝術是藉由高頻熱凝儀透過高頻熱凝針產生的溫度去影響神經的傳導，針對的是痛覺的神經，不影響走路和運動，也不含類固醇等藥物，止痛效果因人而異、可達數月至數年，高頻熱凝術用於治療腰背脊椎關節疼痛已經有數十年的歷史，減少了許多不必要的脊椎手術，去年首度通過美國食品藥物管理局（FDA）核准應用於改善膝蓋退化性關節炎疼痛，提供不想接受手術的退化性膝關節炎患者另一種治療選擇。