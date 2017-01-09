膝關節置換術 可改善退化性膝關節炎
中山醫院骨科醫師吳濬哲說明膝關節置換術。（記者張議晨攝）
〔記者張議晨／台北報導〕膝蓋關節退化是年紀增長的中老年人最常碰到的問題，台北市中山醫院骨科醫師吳濬哲表示，據統計，台灣每10位70歲以上老人，就有7位有退化性膝關節炎困擾，嚴重者甚至無法行走只能以輪椅代步，但觀察發現有許多人是因自行服藥、錯誤自行診斷等而導致後遺症，建議均衡飲食、適度運動，才能改善關節炎困擾。
吳濬哲解釋，退化性膝關節炎主要是關節軟骨因多年使用，導致軟骨磨損、滑囊發炎及增高，在門診上約有8成5患者為膝關節疼痛，而經醫師診斷，又有超過9成患者自行吃止痛藥，甚至有老人家誤以為補「鈣」能改善膝關節炎，但實際上補鈣只能預防骨質疏鬆。
85歲的退伍軍人許先生，退伍後維持規律生活，每天早起打拳、跑步，但6年前因膝關節退化，使他飽受膝痛之苦，原以玻尿酸治療改善，但不到半年膝蓋又復痛，經手術置換膝關節，才改善關節疼痛。
許先生說，他退伍後每天4點半早起打拳，跑3000公尺都不成問題，但無奈年紀漸長，膝關節炎對活動產生困擾，前幾年甚至嚴重到無法上下樓梯，吃止痛藥也無法改善，直到經友人建議，才接受膝關節置換手術，隔天就能出院，現在打拳也不再成為困擾。
吳濬哲說明，許多長者痛到寸步難行，但仍不願就醫治療，主因是擔心置換術傷口大、開刀風險高而放棄，但目前已有「機器人手臂膝關節置換術」，術前先經電腦掃描，只需針對部分磨損關節磨除，保留健康骨頭，而比起早期膝關節置換術，新的手術方式也不會傷及韌帶及神經組織，可大幅減少傷口大小及復原時間。
雖膝關節置換術可改善退化性膝關節炎，但吳濬哲仍強調，家中長輩除應注意體重以免影響身體健康外，家人也要多注意長輩膝關節問題，如有出現疼痛或無法行走症狀，建議盡快就醫求診治療，才能享受晚年生活。
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