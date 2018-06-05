醫訊》限水仍要勤洗手 疾管署教撇步

衛福部疾管署人員說明限水期間可維持手部衛生的方式。（記者林惠琴攝）

2018-06-05 15:44

〔記者林惠琴／台北報導〕近期國內水情吃緊，已有部分縣市實施第一階段限水，但時序入夏，即將進入腸病毒流行期，細菌性腸胃炎也伺機而動，衛福部疾管署提醒，在限水期間，仍要注意手部衛生，可稀釋含氯漂白水洗手用，或是利用酒精、乾洗手清潔。

疾管署表示，在限水期間，可視狀況進行手部清潔，若是轉開水龍頭仍有水，照樣依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟洗手，但不要塗抹過多肥皂或清潔劑，且搓揉手部時先關掉水龍頭，也避免將水量轉到最大。

疾管署指出，萬一沒有自來水，但仍有其他儲水或乾淨水源，可稀釋含氯漂白水洗手用，大量配製可取氯濃度約5%至6%的市售家用含氯漂白水原液1CC，加入10公升、約8瓶1250CC寶特瓶容量的清水攪拌均勻；小量配製則是先取含氯漂白水原液1CC，加入100CC清水中，攪拌後再取10CC的稀釋液加入1000CC清水拌勻，宜在24小時內用畢。使用時只要先用稀釋含氯漂白水搓揉、沖洗，最後再另以清水洗掉即可。

疾管署強調，若是無法取得清水且手部無明顯髒污，可使用酒精含量60%至95%的酒精或乾洗手清潔雙手，並搓至完全乾燥為止，但酒精對腸病毒及諾羅病毒消毒效果有限，因此未能正常洗手的話，仍應避免用雙手觸摸口鼻、眼睛或照顧嬰幼兒。