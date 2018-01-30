疫病》腹瀉門急診單週破13萬人次 尾牙聚餐別忘勤洗手

2018-01-30 15:13

〔記者林惠琴／台北報導〕農曆春節前，不少尾牙、聚餐一攤又一攤，但衛福部疾管署提醒，目前正值病毒性腸胃炎好發季節，應注意飲食衛生，例如與他人共食應使用公筷母匙，並養成勤洗手的習慣。

衛福部疾管署疫情中心主任劉定萍表示，上週門急診腹瀉就診達13萬6786人次，較前一週上升6%，且近4週累計19起腹瀉群聚案件，以校園案件居多，檢出病原以諾羅病毒為大宗。

病毒性腸胃炎傳染力極強，主要透過糞口傳染，常見症狀為腹瀉、嘔吐，並可能伴隨頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉酸痛等。

有效的預防方法為如廁後、進食或準備食物前落實勤洗手、做好個人衛生防護，烹製食物時應使用安全的食材來源、食品調理過程符合衛生條件，食物徹底煮熟再食用，尤其是貝類等水產品。

疾管署提醒，萬一民眾出現疑似症狀，應儘速就醫，並落實生病在家休息，如需外出者，要配戴口罩，避免傳染給他人，並注意補充水分、電解質及營養。此外，病患污染的衣物、床單，應立即更換，馬桶、門把等器物表面則應使用0.1%濃度漂白水（20cc漂白水+1公升清水）擦拭；處理患者糞便、嘔吐物前，應戴上手套與口罩，並用0.5%濃度漂白水（100cc漂白水+1公升清水）消毒清理。