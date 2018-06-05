冬病夏治「三伏貼」 揮別過敏不再哈啾！

廖子嫻為兒童看診。（台北慈濟醫院提供）

2018-06-05 12:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕小學3年級的小宇只要進到冷氣房，鼻水就會流個不停，不但妨礙學習及注意力，還影響睡眠，讓爸媽很擔心，去年經友人介紹，媽媽帶小宇到台北慈濟醫院中醫科，醫師廖子嫻為小宇做了「三伏貼」的療程，過敏狀況果然改善許多，廖子嫻說，「三伏貼」所用的中藥含有白芥子、細辛、甘遂等，具有溫肺散寒、止咳平喘、化痰散結、開竅通絡的作用，薑汁則有散寒止咳的效果，一起使用，可以幫助改善呼吸道疾病，季節交替時也能預防感冒發生。

根據中醫說法，「三伏天」指的是初伏天、中伏天、末伏天，是一年當中最炎熱的3天，也是人體陽氣最為旺盛的時刻，配合適當的藥材來輔助正氣，可以預防秋冬季節舊疾的復發，也能減緩病症發作的程度和頻率，源自中醫「冬病夏治」的原理。

廖子嫻說，中醫所謂的「三伏貼」，即在三伏天做穴位敷貼治療，選取一些辛溫、溫陽、逐痰、袪寒的中藥材，依一定比例磨成粉，混和薑汁製成藥餅後，敷貼在背部特定穴位上，主要是大椎穴、 肺俞穴和膏肓穴，這類溫性藥物透過穴道刺激，將熱能經由皮膚傳入穴位，可調節經絡及臟腑氣血，發揮內病外治的效果。

舉凡腎氣、脾氣不足的情形，若又合併過敏性鼻炎、氣喘，這類寒性體質者，運用三伏貼，可提振體內陽氣，提升免疫力，過敏體質的兒童，包括過敏性鼻炎及氣喘；成人哮喘、老年性慢性支氣管炎、肺氣腫等疾病，都非常適合接受三伏貼治療，可以改善症狀。