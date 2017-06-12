三伏貼夯 奇美醫：孕婦與1歲以下小孩不適合

三伏貼用法簡便，但孕婦、1歲以下的孩子等並不適合。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-06-12 10:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「三伏貼」是中醫學利用全年之中陽氣最旺盛的時節，對於慢性、虛寒性疾病的保養方式，以行冬病夏治，已有悠久歷史，奇美醫學中心中醫部總醫師鄒曉玲表示，雖然此法簡便，無毒副作用，易被小兒接受，但必須注意孕婦、1歲以下的孩子等並不適合。

鄒曉玲說，夏至在1年之中日照最長，但最熱的時候卻是夏至之後的第3個更日開始，「伏」有陽氣潛藏積蓄之意；三伏天時陽氣積聚達到高點，人體氣血趨向於體表、皮膚毛孔開張，利於藥物滲透，也有助於祛除邪氣。

中醫學就抓緊這段陽氣最旺盛的時節，配合使用辛散溫熱的中藥敷貼在人體背部的穴位，補充與激發人體的陽氣，兩者相輔相成，天人相應，既可趨除寒邪，又能提高身體的抗病力，進而減緩肺部過敏性疾病發作的頻率與嚴重程度。

鄒曉玲提到，「三伏貼」所使用的穴位敷貼藥材，多選擇辛溫、溫通經絡的中藥調製而成，如元胡、細辛、白芥子等等再加上生薑汁調製成膏狀，在背部膀胱經或督脈的穴位進行敷貼，藥物作用於皮膚，可達到溫通經絡、祛除寒邪與痰濁的功效。

鄒曉玲指出，治療期間並不妨礙其他藥物的正常使用，但孕婦、1歲以下小孩、嚴重心肺功能差、皮膚經短時間敷貼即會大量起泡者等，都不適合三伏貼，而發燒與咽喉發炎等症狀，必須痊癒後才可接受治療。

鄒曉玲提醒，敷貼當日一定要禁食生冷、油膩，還有辛辣等刺激性的食物，以免影響治療的效果，若皮膚起紅腫、搔癢，應立刻撕下藥貼，並塗擦適當之消炎藥膏。

今年的初伏在國曆7月12日、中伏在國曆7月22日、末伏在國曆8月11日，奇美醫學中心中醫部在7月3日至8月12日，都有提供三伏貼治療服務。