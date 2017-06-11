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6月過不到一半 熱傷害人數破百

根據衛福部疾管署「即時疫情監測及預警系統」通報急診就醫資料顯示，6月光是1日到10日，急診熱傷害就診已高達123人次。（資料照，記者方賓照攝）

2017-06-11  14:45

〔記者林惠琴／台北報導〕天氣超熱，根據衛福部疾管署「即時疫情監測及預警系統」通報急診就醫資料顯示，今年5月急診熱傷害就診人次共計160人次，但6月光是1日到10日已高達123人次，國健署提醒，保持涼爽、補充水分、提高警覺。

根據中央氣象局網站資料顯示，在高壓籠罩下各地氣溫持續飆升，嘉義在中午12點47分已出現36.2度高溫，新北板橋也高達35.8度，體感溫度高達39度。

國健署提醒，任何人都有可能發生熱傷害，尤其嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者與過重者等為高危險群，容易因高溫而造成熱傷害，提醒穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服，養成每天至少2000CC白開水的好習慣，且嬰幼童與長者應避免於上午10點至下午2點外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處，並塗抹防曬霜、戴寬邊帽與太陽眼鏡。

國健署強調，若發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應該迅速離開高溫的環境，並鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等設法降低體溫，提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

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