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三伏貼風行 孕婦、嬰幼兒不宜

2017-06-13

記者吳俊鋒／永康報導

天氣屢傳高溫，「三伏貼」是中醫學利用全年之中陽氣最旺盛時節，針對慢性、虛寒性疾病採行的保養方式，強調冬病夏治，奇美醫學中心中醫部總醫師鄒曉玲表示，雖然此法簡便，無毒、無副作用，易被小兒接受，但孕婦、一歲以下的孩子等並不適合，須注意。

鄒曉玲強調，孕婦因各臟腑機能與體質都有改變，而一歲以下小朋友則是臟器嬌嫩，皮膚也薄，兩者都不適宜三伏貼。

鄒曉玲說，夏至在一年之中日照最長，但最熱的時候卻是夏至之後的第三個更日開始，「伏」有陽氣潛藏積蓄之意，三伏天時，陽氣積聚達到高點，人體氣血趨向於體表、皮膚毛孔開張，利於藥物滲透，也助於祛除邪氣。今年的初伏在國曆7月12日、中伏在7月22日、末伏在8月11日，許多醫療院所都有提供三伏貼的治療服務。

陽氣盛時用 提高抗病力

中醫學就抓緊這段陽氣最旺盛時節，配合使用辛散溫熱的中藥敷貼在人體背部穴位，補充與激發人體陽氣，兩者相輔相成，既可趨除寒邪，又能提高身體的抗病力，進而減緩肺部過敏性疾病發作的頻率與嚴重程度。

鄒曉玲提到，三伏貼針對穴位敷貼藥材，多選擇辛溫、溫通經絡的中藥調製而成，如元胡、細辛、白芥子等等再加上生薑汁調製成膏狀，在背部膀胱經或督脈的穴位進行敷貼，藥物作用於皮膚，可達到溫通經絡、祛除寒邪與痰濁的功效。

但醫師也提醒，治療期間並不妨礙其他藥物正常使用，但孕婦、一歲以下小孩、嚴重心肺功能差、皮膚經短時間敷貼即會大量起泡者等，都不適合三伏貼，而發燒與咽喉發炎等症狀，必須痊癒後才可接受治療。此外，敷貼當日一定要禁食生冷、油膩，還有辛辣等刺激性的食物，以免影響治療的效果，若皮膚紅腫、搔癢，應立刻撕下藥貼，並塗擦適當之消炎藥膏。

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  • 三伏貼用法簡便，但孕婦、一歲以下的孩子等並不適合。（記者吳俊鋒翻攝）

    三伏貼用法簡便，但孕婦、一歲以下的孩子等並不適合。（記者吳俊鋒翻攝）

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