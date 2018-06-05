照護問題堪憂！未來45年恐日增36名失智患者

衛福部研究指出，台灣失智症患者未來將以每5年1％速度增加，醫療支出勢必只增不減。圖為台中榮總日照中心照護失能、失智長輩。（資料照）

2018-06-05 07:32

去年27萬人失智 盛行率約8％

〔記者吳亮儀、林惠琴／台北報導〕台灣今年進入高齡社會，失智症人口恐更快速成長；衛福部研究指出，未來失智症患者將以每5年1％速度增加，去年底國內失智症人口約27萬、盛行率約8％，預計2031年將增達逾46萬人，2061年逾85萬人，等於每100人就有5名失智者，且幾乎平均40分鐘就增1人。

台灣失智症協會理事長賴德仁坦言，失智症是不能避免的社會問題。尤其年紀愈大盛行率愈高，65至69歲3.4％、80至84歲增達13％、85至89歲22％、90歲以上更達37％。

依衛福部流行病學調查，去年底失智症人口約27萬、盛行率約8％，未來20年會以每5年約1％增加，預計2031年達46萬人，2061年更將逾85萬人。這也意味，未來45年中，失智症患者恐將以每天新增36人的速度成長、平均40分鐘就增1人。

失智症協會警告，失智症病程會長達8至10年，初期會出現健忘、迷路等，症狀不明顯，易被疏忽而延誤就醫；中期無法自己購物或用交通工具、出現幻覺、漸失語言力等；後期則是大小便失禁、吞嚥因難，依賴鼻胃管餵食、生活無法自理等。

超過5成患者 由家人長期照顧

目前失智者入住機構僅6.2％，逾五成須由家人長期照顧，許多勞動人口為照顧失智親人而被迫離開職場等，對國家經濟及生產力造成負面影響。

「失智症亞太地區盛行報告」曾估計，2015年台灣失智症醫療成本超過4億美元，加上非醫療、照護成本，整體更近70億美元（約2千億台幣）；衛福部指出，未來每5年增1％，醫療支出勢必只增不減。

亞東醫院一般神經科主任甄瑞興呼籲，國外有研究發現，患者若能延後兩年發病，整體發病率可減20％；失智症分為阿茲海默症或中風、出血等血管型，前者尚未找到有效防治方式，只能延緩惡化，後者則可透過控制三高、不抽菸等方式預防；醫師也建議多運動、閱讀健腦訓練，飲食少油少糖、多發展社交生活等有助預防。