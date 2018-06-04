30年來旱災最嚴峻！ 竹縣東方美人茶產量恐腰斬

新竹縣峨眉鄉、北埔鄉著名的東方美人茶（膨風茶），因久旱不雨，影響發芽、生長。（記者廖雪茹攝）

2018-06-04 22:22

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣峨眉鄉、北埔鄉著名的東方美人茶（膨風茶），因久旱不雨，影響發芽、生長，採收將提前結束，多名茶農預估產量恐較往年大減一半，因為極端氣候，面臨「做茶30多年來旱災最嚴峻的一年」！

縣府農業處長邱世昌表示，按現行規定，申請農業天然災害現金補助，農損程度必須超過20%，該處將請公所實地了解茶園乾旱情況，提供相關協助；面臨極端氣候的挑戰，除了鼓勵及補助茶農設置灌溉設施因應，也將請農委會農糧署、茶業改良場專家協助輔導。

夏茶東方美人茶（膨風茶）於每年6、7月（芒種到大暑之間），採收受到小綠葉蟬咬食過一心二葉的嫩葉為茶菁，採重度發酵方式製作。正值採茶季節，但許多茶農無奈表示：「快沒有茶可採了」，採收將提前結束！

茶農徐耀良表示，1個多月沒下雨，影響茶樹生長，茶葉普遍長得小，雖然品質預期更好，但「採不到茶，產量大幅減少約50%」。因為茶乾少，茶農留著參加比賽，讓許多茶商收購不到茶。

茶農姜肇昌也說，雖然日前下些許雨，但地都沒濕，「缺乏雨水，茶長不出來，產量徹底減少，預估產量剩下3成」。

峨眉、北埔的茶園有限，很多茶農是向桃園龍潭、苗栗地區租耕，沒有自動灌溉系統。茶農黃森昌說，他的茶園雖有噴灌設備，但不如老天爺下得均勻，仍影響生長。

彭世雄、徐耀良等多名茶農說：「今年是做茶30多年來最乾旱的一年」！峨眉鄉農會總幹事郭素玉表示，由於乾旱，茶少了近半，最近10天內再沒下大雨的話，就沒茶可採了。北埔鄉農會總幹事莊烘岡則說，可能減產約5分之1，但得視未來1、2週的降雨情況。

農業處表示，今年東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽由北埔鄉農會承辦，預定本月27到29日報名，7月4日到9日繳茶，7月17到21日評審。