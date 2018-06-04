衛武營10/13開幕 音樂會+戶外藝術派對雙開幕迎賓

準藝術總監簡文彬今宣告衛武營國家藝術文化中心將於10月13日開幕。（記者陳文嬋攝）

2018-06-04 19:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全球最大單一屋頂劇院衛武營國家藝術文化中心今由準藝術總監簡文彬宣告將於10月13日開幕，171個國內外表演團體，將展開為期10週，演出70場節目與活動。

值得一提的是，重頭戲推出雙重開幕表演，由國內外音樂高手齊聚台灣唯一葡萄園式音樂廳，演出「揭幕－璀璨閃耀」開幕音樂會；歐洲重量級藝術創意團隊phase7與國內表演團隊當晚將合力打造全台最大的戶外藝術派對。

衛武營準藝術總監簡文彬今提前宣告開幕季活動，由學童帶來庶民街舞表演開場，台灣豫劇團接力演出「抬花轎」，為活動揭開序幕，場面熱鬧滾滾。

簡文彬表示，今年的開幕季獲得在地企業與熱愛藝術的夥伴相挺，包括陳啟川文教基金會、中華文化總會諮議委員柯珀汝小姐、歐美建設、興勤電子、台灣福興文教基金會等支持，是衛武營的信念與靠山，一起持續推出最好的節目活動，推廣藝術於生活。

陳啟川文教基金會董事長陳田圃致詞表示，衛武營這座全台最好且媲美國際的場館終於在高雄誕生了，希望大家支持這座屬於高雄在地的優質文化中心；歐美建設董事長卓永富則說，衛武營開幕象徵高雄蛻變，不再是過去人稱的文化沙漠，將翻轉成為深耕藝術的城市。

簡文彬也宣布榕樹廣場今起24小時開放民眾遊憩，讓民眾能夠不受阻礙的走進場館，將從前在榕樹下的休憩活動，帶進衛武營的榕樹廣場，自然而然地接觸藝術，成為眾人的藝術中心，也讓藝術融入日常生活。