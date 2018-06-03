首屆台南畫世代動畫影展 得獎名單出爐首獎30萬

2018-06-03 15:07

〔記者蔡文居／台南報導〕由台南市政府主辦的「台南畫世代動畫影展學生徵件」活動，今天舉行徵件頒獎，國立台南大學同學朱為鱗、張瀞元創作的《喃南》勇奪首獎，獎金30萬元。

該徵件活動自去年9月開放投件，由台南地區大專院校以上學生組隊參加，初審後選出14組入圍，歷經4個月的創作，得獎名單出爐，由台南市代理市長李孟諺頒獎。

李孟諺表示，動漫相較於文字、傳統影劇表演更能產生共鳴，影響人心，非常值得推廣。市府也會努力提升影視相關的硬體設施，帶動影視產業發展，讓到台南觀光的旅客，除了體驗文創、美食、巷弄文化外，還可以體驗更多元的文化。

南市新聞處長許淑芬表示，這次影展動畫完全是台南土地色、香、味的展現。學生透過深度挖掘台南的人、事、物，並藉由各種媒介轉化為一件件精彩的動畫作品，讓觀眾感受台南這座古都多樣豐富的面貌。另外，這次影展也徵選了國內外12支優質的動畫作品，將在台南各地展開10場巡迴影展。在巡迴影展之後，將擇期於南市第3公用頻道播映。

另外，明年度將以台南為原點，將徵件條件開放至全國大專院校學生，期待全國相關系所的學生，共同挖掘屬於台南的故事。

得獎名單如下：

首獎為國立台南大學的朱為鱗、張瀞元創作的《喃南》，獲得30萬元獎金。

第二名是崑山科大林玗璇、吳宇森的《第十六扇門》，獲得20萬元獎金。

第三名為南台科大王孟心、林晏靖、茅謹繻、林君瑜的《藏針巷》，獲得15萬元獎金。

佳作分別為《再造》、《鼠愿》、《屋子心》、《小美》，各獲得5萬5千元獎金。

此外，4個特別獎項則由《第十六扇門》得到最佳角色、《藏針巷》得到最佳美術、《屋子心》獲得最佳劇情、《紅寶石》則得到最佳技術獎，各獲得2萬5千元獎金。