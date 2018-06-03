賀！尖石學童前進維也納 天籟美聲拿下最高獎項金質獎

新竹線尖石嘉興國小義興分校，憑藉天籟美聲入選維也納合唱競賽，2日參加最終回合比賽，榮獲最高獎項金質獎。（圖擷取自駐奧代表處網站）

2018-06-03 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣尖石嘉興國小義興分校，憑藉天籟美聲入選維也納合唱競賽，2日時參加最終回合比賽，比賽結果剛剛揭曉，榮獲第31屆舒伯特國際合唱大賽賽會最高獎項金質獎，義興分校也在臉書分享這項喜訊，讓不少網友紛紛留言恭喜。

新竹尖石嘉興國小義興分校合唱團的成員，憑藉天籟美聲入選維也納合唱競賽，先前卻一度因多數人家貧，買不起機票、行李箱，無法順利出賽，後來消息傳開，引發外界關注後，民眾與企業紛紛伸出援手，慨捐行李箱與錢，才讓他們得以順利前往維也納。

義興分校於台灣時間2日下午正式登台比賽，晚間8點多透露比賽已經順利完成，正在等待結果揭曉。稍早義興分校則是再度於臉書發文表示，義興分校合唱團拿下舒伯特國際合唱大賽賽會最高獎項金質獎，並經大會評審團一致好評，榮獲大會惟一之特別獎！他們也在貼文中感謝各界的協助及鼓勵，讓世界能聽見來自台灣、泰雅族的聲音。在文中也分享比賽的實況錄影，網友看到後都紛紛道喜。

新竹線尖石嘉興國小義興分校，憑藉天籟美聲入選維也納合唱競賽，2日時參加最終回合比賽，榮獲最高獎項金質獎。（圖擷自嘉興國小義興分校合唱團臉書）

新竹線尖石嘉興國小義興分校，憑藉天籟美聲入選維也納合唱競賽，2日時參加最終回合比賽，榮獲最高獎項金質獎。（圖擷自嘉興國小義興分校合唱團臉書）