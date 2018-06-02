「救命燈塔」加3限 大豹溪防溺季朝第7個零死亡努力

新北市防溺季開跑，消防局第五大隊除3限安全措施，首創在深潭處放置被稱為「救命燈塔」的行動警示椎，提醒民眾不要擅入；圖為安全浮球，提醒民眾不要超過安全戲水區域。（記者吳仁捷攝）

2018-06-02 17:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽大豹溪風光明媚，每年吸引上百萬遊客，也因暗流、礁石多，11年來在消防、紅十字會等救難團體於開放水域駐點防溺下，戲水溺斃人數降到個位數，更有6年創下零死亡紀錄；今年5月起防溺季開跑，到9月開放金敏橋等11處水域供民眾戲水，新北市消防局今年除延續民眾仍需救生員進駐、警戒繩內及開放時段內等3項限制下戲水，更首度在開放水域接近深潭處，放置「救命燈塔」提醒民眾不要越線，確保安全。

新北市水安聯合稽查小組說，今年度大豹溪預計開放的水域，5到9月逢週六、日，上午9點至下午5點開放的3處水域為金敏橋、金龍橋及東陽橋等；另考量暑假期間戲水人潮多，7、8月平日上午9點至下午5點也開放東眼橋、樂園仙境、鴛鴦谷、青山谷、蟾蜍山谷、八仙橋、蜜蜂世界、山中傳奇等8處水域；5到9月共開放11處安全水域供民眾戲水，今年也將向11年來第7個戲水「零死亡」目標邁進。

消防局災害搶救科說，水安聯合稽查小組勘查水文條件，擇定安全的區域設置救生員、警戒線開放戲水；以往開放的天佛寺、醒心橋與熊空水壩，因近年颱風、大雨造成落石、掏空、水域變深且有暗流，水文驟變，基於安全停止開放。

消防局說，近年來在水域開放期間，動員消防員、紅十字會、民間救難團體等志工到開放水域宣導防溺、駐點救溺，每年動員1200人次消防員，4800人次志工，但常有民眾不聽勸阻。

而消防、民間救難團體的努力，加上插角里辦公室每年在大豹溪畔舉辦超度法會，官民、民俗等力量多管齊下，11年來的戲水溺斃人數驟降，從96年的3人、97年的5人、98年的0死亡、99年的3人，100與101年2年都是0人、102年1人、103年0人、104年2人、105年0人、106年0人，硬把戲水死亡案壓到最低，守護民眾安全。