救援小將Happy Go 慢飛天使親子共學玩遊戲

2018-06-02 16:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「嘟嘟～火車穿越山洞囉！」，今天上午由旗山早療中心舉辦的「救援小將Happy Go！」自我探索與遊戲體驗課程，以遊戲方式引導，建立親子正向互動的親子團體活動，為大旗山區20位慢飛天使和家長，帶來一連串的歡樂笑聲，幼童臉上掛滿了開心的笑容。

親子團體活動由高師大特教系老師鄭鈺清帶領，家長及幼童進行有趣的親子互動遊戲，在遊戲中扮演不同的角色；老師也讓親子利用黏土等小道具，拼貼出幼童創作的小汽車，活動最後，由家長互相交流討論心得。

今年4歲半的阿哲，2歲多時無法聽從大人指令，爸媽帶他到發展中心評估後被醫師宣判為自閉症，父母起初無法接受經常傷心流淚；為了提升阿哲的能力，媽媽決定不工作陪伴孩子，除了早療中心的課程外，每天載著孩子到醫院復健，也主動閱讀相關親職教養書籍，經常和老師討論如何提升親子互動。

阿哲媽媽說：早療的資源進來後，孩子從沒有辦法聽指令、亂走，現在可以聽到叫喚名字就可以等待，而且也可以坐在自己的位置上課，深深認同早期療育的效果。」

旗山早療中心主任許廷安表示，運用遊戲技巧引導親子進入團體，團體課程中內容多元豐富，包含感覺統合、社交技能、社會互動遊戲、專注力遊戲、故事及肢體創作等方式，協助親子透過每次主題中，從觀察、體驗及分享遊戲玩起，過程中促進親子之間的語言交流、眼神與肢體上的接觸，使親子之間的關係更加親密。