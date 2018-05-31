最愛看書！花蓮鄉鎮市圖書館借閱率 秀林鄉奪冠

鄰近秀林鄉立圖書館的秀林國小附設幼兒園，每週都會固定邀請家長輪流進駐圖書區，擔任一日「故事爸媽」，提升學童閱讀興趣。 （記者王峻祺攝）

2018-05-31 10:56

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣秀林鄉立圖書館多次入選縣內績優圖書館，去年借閱率高達43.76％，成為全縣最愛借書的偏鄉，今年前3個月的借閱率統計，秀林鄉更因每100人中就有9.91％的人口閱讀，再度蟬聯縣內閱讀人口比率最高的鄉鎮。

花蓮縣文化局自去年起，每季都會公布全縣各圖書館借閱績效，依據「借閱率」、「借閱冊數」及「每人借閱量」進行排序，了解全縣讀者閱讀習慣，今以「借閱率」及「每人借閱量」2項指標進行排序公布排行，秀林鄉榮獲借閱率冠軍，每100人就有9.91％的人口閱讀。

位處偏鄉的秀林鄉立圖書館，原圖書館因年限老舊，100年增建新館啟用後，總藏書量高達56000餘冊，因館舍舒適、明亮，加上與鄰近秀林國小附設幼兒園合作，設立作品展示區，擺設幼童畫作、照片及學習成果等，帶動整體閱讀風氣。

秀林鄉公所表示，圖書館近年活化館藏書籍運用，並提供民眾藝文休閒空間，除購置新書提升民眾的借閱興趣外，也積極辦理推廣活動，以鄉內1萬多人的人口數計算，平均每人每年的借閱量可達1點多冊；轄內16所國中小學師生、家長另會輪流進駐館舍，透過資源共享，讓閱讀真正走進民眾生活。

秀林國小校長黃勤聰說，閱讀除是一輩子的事，更是一種習慣，為推廣幼兒閱讀教育，在圖書館開放期間，每週都會固定邀請家長進駐館內擔任「故事爸媽」，和學童分享繪本故事，拉近親子距離。

文化局長陳淑美說，閱讀力代表著資訊吸收能力，透過閱讀探索世界、吸取經驗，不單是獲得文字表象訊息，更關乎獨立思考與判斷力，未來將持續透過推廣公共圖書館及學校體系的資源匯流，讓偏遠學童也能容易接觸書籍，拓展孩童視野。