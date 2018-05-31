「小仁泉豆漿」遭踢爆地下工廠生產 業者聲明這樣說…

「小仁泉豆漿」遭踢爆製造工廠是地下工廠，業者聲明說，產品檢測均合格、安全無虞。（圖取自「小仁泉豆漿」網站）

2018-05-31 00:50

〔記者方志賢、王榮祥／高雄報導〕「小仁泉豆漿」遭踢爆其製造工廠是地下工廠，高雄市衛生局、經發局稽查發現，高雄市大社區的營業登記地址是生產廠房，卻未申請工廠設立，但現場環境符合食品安全衛生管理法規定，製作過程消泡用的卵磷脂也可提供購買證明，衛生局仍抽驗兩項產品化驗，待結果後再依食安法規定辦理。

「小仁泉豆漿」昨天也發聲明表示，公司相關產品於生產過程、產品品質、原物料及營養素，均通過各項檢測合格及相關檢驗標準，對於人體健康並無影響，所有產品亦均投保產品責任險，安全無虞，消費者得安心食用。

「小仁泉豆漿」說，對於行政作業上的疏忽，致消費者有所疑慮，公司深感抱歉並虛心檢討，已立即著手改善事宜及加速新廠完工，未來將秉持「優質食品的供應者！」之原則，對於行政作業及法規、食品安全、衛生環節及原物料之挑選上，更為慎重、嚴謹把關，以彌平消費者之疑慮。

標榜健康、沒有化學添加物的「小仁泉豆漿」，遭民眾踢爆，其27間分店的豆漿豆花全來自地下工廠，衛生局及經發局稽查後，發現公司的營業事業登記地址位於大社區，但工廠登記廠址則是位於仁武區，但因仁武區廠房尚在整修中無生產，所以生產產房仍於大社區的營登地址，並生產產品配送至各銷售門市，但大社廠房卻未申請工廠登記。

衛生局說，業者仁武區工廠設立現況與原核准不符及大社區未申請工廠設立，事涉經發局權責，後續將由經發局處辦，經發局昨晚也表示，將依法處理，限期改善。

衛生局說，現場環境稽查，結果尚符合食品安全衛生管理法的規定。另查，該工廠辦公室有存放卵磷脂，業者表示是用於煮黃豆過程有起泡時做為消泡用的，可提供卵磷脂購買證明，現場未發現有消泡劑等食品添加物。

衛生局也抽查該公司製造極品無糖豆漿及極品微糖豆漿等兩項產品，外包裝標示成分與製令單所載相符，另於現場抽驗「極品豆漿」及「極醇黑豆漿」等兩項產品檢驗生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群等衛生標準，等檢驗結果後依食安法規定辦理。