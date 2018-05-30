水庫確保2個月安全水量 水利署：6月底前不會三階限水

曾文水庫遊客看見水庫內的水位甚低，驚呼「真的要沒水了？」（資料照，記者萬于甄攝）

2018-05-30 18:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕南部水情吃緊，曾文水庫蓄水率6％ 已達44年來第8乾旱，集水區已經304天沒有出現較大雨勢，水利署今天（30日）說，根據氣象資料，6月雨量屬於正常偏少，但本月底已保留2個月安全水量進行管控，6月底前不採行會影響到民生及產業的第三階段限水。

根據水利署資訊，雖然已經進入梅雨季，但今年2月迄今降雨偏少，水庫蓄水量也持續減少，以各區域來說，中部及北部目前水情尚算穩定，但南部從去年8月迄今，降雨量只有歷史平均值不到5成，旱象越來越嚴峻。

而水利署長賴建信解釋，石門水庫蓄水率雖然在4成左右，但因為農業灌溉即將結束，而且有相當管控措施，所以還好；比較受關注的南部，以曾文水庫來看，水位雖然低，但不是最低，現在這個時間點是最末端枯旱狀況，但也是豐水期，未來應會逐漸好轉。

賴建信說，針對水情問題已經開了很多次會議，每天都監看水情掌握狀況，在水資源運用上，也利用調度及各項措施開源節流，從去年8月起已經省了5.5億噸水量，人工增雨團隊也是24小時待命，跟國防部也有密切配合，預計明天還會再召開水情會議。

至於目前供水狀況，賴建信指出，至今天為止，曾文─烏山頭水庫蓄水量還有3400萬噸，扣除掉農業用水最後1000萬噸，還剩下2000多萬噸，現在民生產業用水每天大約30萬噸，因此還可確保水庫有2個月以上安全水量，請民眾不要擔心，但仍應該節約用水。

趁此水情較差之際，水利署也持續進行防洪防汛措施，原先今年1至5月目標為732立方米，到5月底已經疏濬完成1770立方米，相當於超過8座101大樓的體積；除此之外，協助地方政府成立425水患自主防災社區，並於汛期期間主動提供淹水警訊，利於疏散避難措施的隨時啟動。