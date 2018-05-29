南台灣最大規模小學生潔牙賽 新進、東光兩校取全國賽門票

南台灣規模最大的南市107年度國小潔牙比賽觀摩活動，在東區東光國小登場。（記者王俊忠攝）

2018-05-29 21:48

〔記者王俊忠／台南報導〕南台灣規模最大的南市107年度國小潔牙比賽觀摩活動，今天在東區東光國小登場，有全市36所小學、486位師生及校護與會，其中有許多如新營區新生等偏鄉小校學生踴躍參賽，最後由新營區新進丶東區東光兩所小學獲得特優、取得10月在嘉義市舉行的全國賽代表權。

今年南市小學潔牙觀摩項目包括口腔衛教海報觀摩、口腔衛生常識測驗、潔牙技巧及口腔衛生檢查等3項，其中潔牙方式採用貝氏刷牙法並使用牙線，在潔牙技巧後緊接著口腔衛生檢查，以牙菌斑指數高低一較潔牙效率的高下。

南市牙醫師公會理事長張焱焯表示，這是台南縣市合併後舉行的第3次潔牙觀摩比賽，且規模是1年比1年盛大，讓學童學會正確的口腔保健觀念及正確潔牙方法是學童可以帶得走的能力，若能讓全市小學動起來降低齲齒率、減少日後牙周病是一大功德，公會很多會員醫師很樂意進入校園推動口腔衛教，希望日後能多與敎育局合作。

南市牙醫師公會口衛主委吳成哲表示，潔牙目的不是為了比賽，而是希望所有班級、每位小朋友都能落實推廣正確潔牙技巧，讓所有學童都能普遍學習到口腔保健的正確知能，維護成長期學童的身體健康。