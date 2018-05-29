摩西分海廁所爆渠 澎管處緊急派員抽水肥

北寮奎壁山摩西分海景點，因遊客爆量導致廁所爆渠臭味四溢。（記者劉禹慶攝）

2018-05-29 14:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖近來新興的觀光景點-湖西北寮奎壁山摩西分海，昨日下午突然傳出廁所爆渠，糞水四處噴濺，導致現場臭味久久不散；主管的澎湖國家風景區管理處緊急協調水肥車，並請來廠商檢修，今日已恢復正常，推估為化糞池太小所致。

利用漲退潮原理、位於湖西北寮奎壁山的摩西分海，退潮時會出現奎壁山至赤嶼陸連島地形，4年前開始爆紅，成為澎湖最夯的觀光旅遊景點，根據國立澎湖科技大學觀光休閒系助理教授呂政豪研究，去年4月1日至10月31日計有18萬3095人，推估全年可達20萬人，最高單日可超過3000人、7月單月最高超過5萬人，停留平均20分鐘。

由於旅客量日漸增多，澎湖國家風景區管理處興建廁所，以磁磚拼湊摩西分海為圖樣，並設置綠蠵龜、黑白羊及黑白貓圖騰，感覺相當卡哇伊，讓人恍若置身在卡通夢幻世界，搭配奎壁山天然美景，可望吸引更多觀光人潮，帶動南北寮發展前景。但不料因遊客爆量，原本設計的化糞池無法容納，出現爆渠窘狀。

針對廁所爆渠問題，因澎湖新近才出現水荒，觀光景點廁所又爆渠，嚴重影響觀光形象；澎管處在第一時間就協調水肥車前往抽水肥，今日再派出第二趟次，已恢復正常，但根本之道是化糞池容量過小，因時值觀光旺季，避免大動土木影響遊興，同時也未列入年度預算經費，因此可能規畫在冬季增大化糞池容量，徹底解決爆渠問題。

澎管處請來水肥車支援，抽取化糞池糞水。（記者劉禹慶攝）