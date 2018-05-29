花現原民生活美學 花博后里「原生祕境」展出4大工藝品

2018-05-29 12:21

〔記者歐素美／台中報導〕為傳承原住民族珍貴的傳統文化，台中花博后里森林園區打造「原生祕境」專區，其中「Ayoi工藝之地」展示區以竹編為主要特色，邀請不同原住民族與工藝師跨域合作，藉由四大工藝品展覽展呈現不同原鄉部落職人手藝，包括運用竹編技術設計成一體成形的漁荃空間意象及以輪傘草的編織技藝轉化為空間燈飾等，呈現出台灣當代原鄉的生活美學。

台中市原民會主委全秋雄表示，「Ayoi」是達悟族語「歡迎」之意，后里森林園區「原生祕境」的「Ayoi工藝之地」專區，將部落職人的精緻工藝品，以輪展形式呈現不同原鄉文化的工藝精神。

其中，展覽主題一「大地意識-美學從自然俯拾日常」，將原住民族傳統工藝中的木雕、刺繡、月桃編織、陶藝、傳統色彩融入設計巧思，例如排灣魯凱的石板與漂流木椅，呈現文字般的圖紋，並融合植物與土地的大自然色彩，帶來不一樣的視覺饗宴。

展覽主題二「質性與紋理的對話-靈性生活美學」，結合近代傳統工藝與現代生活的元素，以竹藤、樹皮布、草木染、漂流木、陶、鐵等素材，等之精品陳設的家室空間，結合一體成形的漁荃的竹編之空間意象。

展覽主題三「植物浪潮-敘，世代的看見」，以植物的應用為視角，轉化為生活中不同的器物，例如阿美族輪傘草的編織技藝轉化為當代設計燈飾。

展覽主題四「Archaic Simplicity古老簡樸」，展現傳統男耕女織的不同創造力的文明與智慧，將植物纖維的應用延伸到編材與織線，採用山芙蓉、苧麻、月桃、黃槿、構樹、棉、籐、竹、弓弦麻等天然材質設計家飾與包包配件。

台中市原民會表示，台中花博不只欣賞花卉，還由各局處分工營造各種文化藝術的展區，原住民族文化也不會缺席，目前相關布展持續配合工程進行中，屆時民眾參觀花博，也能欣賞到原民文化之美。