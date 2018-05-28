台師大調查小六英文能力 逾半文法句型未達標

2018-05-28 10:41

〔記者林曉雲／台北報導〕小學生學英文已實施20年，台灣師範大學針對台北市上萬名小六生進英語能力檢測，今天公布結果指，詞彙、文法句型、聽力理解及閱讀理解等項目分別有25％、54％、21％和29％的受試者，未達國小6年級應有程度，而在詞彙、文法句型及聽力子測驗中，甚至有12％、18％、6％的受試者，未達國小4年級應有程度。

教育部於民國87年「國民教育階段九年一貫課程綱要」中，將英語列入國民小學正式課程，而後更進一步決定自94學年度起，從國小3年級開始實施英語教學並列為正式課程，每週有2節的英語教學時數。而台北市則是從87學年正式自小學3年級起，實施每週2節課的英語教學，91學年度更向下延伸至國小一年級，目前每週授課時數為低年級2小時，中高年各3小時。

為檢視小學生真實學習狀況，台灣師範大學邁向頂尖大學計畫辦公室研發「英語能力診斷及認證系統」（DECE），針對國小到高中英文學習內容開發出的適性診斷認證系統，共分為5級（國小中年段、高年段及國中7、8、9年級），測驗項目包括英文詞彙、文法句型、聽力理解及閱讀理解等四子測驗，每一子測驗皆可在一堂課40分鐘內完成，共檢測小六畢業生10048人，其中詞彙測驗3405人，文法句型2617人，聽力理解為1742人，閱讀理解為2284人。

其中，文法句型僅46％學生達到國小6年級應有程度，未達6年級的學生中，在4年級學童需精熟的be 動詞一般簡單式（疑問句），有74％學生不會表達如：句構題Is it Friday today？有42％學生回答It is Friday today？在助動詞 （疑問句），有45％學生表達錯誤如：句構題 Can you open the box？有22％的學生回答You can open the box？。

台師大副校長宋曜廷建議，應增加英語教學時數，體制內教學時數若不增加，對於弱勢無法補習的孩子是極不公平的學習機制，學習成就雙峰將會不斷複製。教學方法應該同時重視基本技能和溝通，避免以溝通的名義，忽視基本技能的重要。