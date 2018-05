台師大調查小六英文能力 逾半文法句型未達標

2018-05-28 10:41

〔記者林曉雲/台北報導〕小學生學英文已實施20年,台灣師範大學針對台北市上萬名小六生進英語能力檢測,今天公布結果指,詞彙、文法句型、聽力理解及閱讀理解等項目分別有25%、54%、21%和29%的受試者,未達國小6年級應有程度,而在詞彙、文法句型及聽力子測驗中,甚至有12%、18%、6%的受試者,未達國小4年級應有程度。

教育部於民國87年「國民教育階段九年一貫課程綱要」中,將英語列入國民小學正式課程,而後更進一步決定自94學年度起,從國小3年級開始實施英語教學並列為正式課程,每週有2節的英語教學時數。而台北市則是從87學年正式自小學3年級起,實施每週2節課的英語教學,91學年度更向下延伸至國小一年級,目前每週授課時數為低年級2小時,中高年各3小時。

為檢視小學生真實學習狀況,台灣師範大學邁向頂尖大學計畫辦公室研發「英語能力診斷及認證系統」(DECE),針對國小到高中英文學習內容開發出的適性診斷認證系統,共分為5級(國小中年段、高年段及國中7、8、9年級),測驗項目包括英文詞彙、文法句型、聽力理解及閱讀理解等四子測驗,每一子測驗皆可在一堂課40分鐘內完成,共檢測小六畢業生10048人,其中詞彙測驗3405人,文法句型2617人,聽力理解為1742人,閱讀理解為2284人。

其中,文法句型僅46%學生達到國小6年級應有程度,未達6年級的學生中,在4年級學童需精熟的be 動詞一般簡單式(疑問句),有74%學生不會表達如:句構題Is it Friday today?有42%學生回答It is Friday today?在助動詞 (疑問句),有45%學生表達錯誤如:句構題 Can you open the box?有22%的學生回答You can open the box?。

台師大副校長宋曜廷建議,應增加英語教學時數,體制內教學時數若不增加,對於弱勢無法補習的孩子是極不公平的學習機制,學習成就雙峰將會不斷複製。教學方法應該同時重視基本技能和溝通,避免以溝通的名義,忽視基本技能的重要。