「南迴藝術計劃」登場 海內外20組藝術家創作

南方以南服務站彩虹隧道吸晴。（記者陳賢義攝）

2018-05-26 17:24

［記者陳賢義／台東報導］由台東縣政府發起與策劃的「南方以南－南迴藝術計劃」，今日下午在南方以南服務站、前大武轉運站以排灣祭典儀式揭開序幕，之後將在南迴4鄉，包括達仁、大武、金峰、太麻里鄉全面展開，由來自海內外20組藝術家，透過創作讓更多人看見南迴，進而帶動地方發展，展期自即日起到9月1日。

台東縣長黃健庭表示，這項計畫籌劃兩年，現已看到成果，感謝所有藝術家頂著高溫創作，未來由藝術及相關建設的結合，南迴地區會呈現不同想像空間。南迴在台東的南方，有秀麗的山水，豐富的文化，台東縣這幾年整體發展良好，但南迴線發展相對較弱；南方以南藝術計劃和以往的裝置藝術不同，強調在地的連結，人和人的對話，在地和外地及人和土地的對話，希望呈現出來的作品，能呈現南迴文化的美。

黃健庭表示，南迴藝術計劃只是縣府「南迴創生」的一部份，將來還要串聯醫療、交通建設、文化、產業及環境整理改造等工作，期盼南迴4鄉能夠與台東各區域有一樣的發展。遠從法國來台的藝術家Anne-Flore CABANIS則說，很高興來到台灣和大家學習，期待在南迴學校與小朋友展開工坊活動。