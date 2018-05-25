基隆舊安樂分駐所、安樂路二段天橋開拆

2018-05-25 18:38

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市安樂區麥金路有長庚醫院及橘郡、城上城等大型社區，交通流量大，上、下班尖峰時間塞車問題嚴重，基隆市政府今天展開舊安樂分駐所、安樂路二段天橋拆除工程，打通動線紓解車流，改善當地交通難題。

林右昌今天現勘指出，安樂路二段天橋使用率幾近為零，只要1個晚上的時間就能拆完，連同安樂路改造計畫，配合安和停車場重新委外，讓周邊環境大幅改變。

舊安樂分駐所工期預計2星期，原址將闢建左轉專用迴車彎，讓直行的車流不會受到干擾，未來配合長庚醫院逾300個停車位的新建停車場啟用，日後麥金路周邊的交通、停車及人行動線都可以大幅改善。

工務處表示，今天起開始進行舊安樂分駐所拆除作業，預計6月中前完成舊安樂分駐所及安樂路二段天橋拆除作業。完成後，接續新設迴轉道工程案，將新設2個汽車道、1個機慢車道迴轉道，將可有效紓解左轉安樂路二段及迴轉麥金路車流，改善主線道麥金路壅塞現況，預定今年8月底前完工。

現場有民代提議，將果菜市場連外道路打直，銜接成十字路口，林右昌指出，道路系統後續將尊重專業規劃來施行，至於鄰近橘郡社區外候車空間，由於涉及社區土地及果菜市場前面迴車安全，市府對周邊交通與停車課題會持續努力。