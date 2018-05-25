國家卓越建設獎 竹市奪得12項

2018-05-25 13:51

〔記者王駿杰／竹市報導〕「2018年國家卓越建設獎」評選結果出爐，新竹市府今宣布，接獲主辦單位通知，共獲得1座卓越獎、1座特別獎、9座金質獎及1座優質獎，其中，隆恩圳以「風鈴高燈」、「水草欄杆」等創意設施打造城市綠帶，讓具300年歷史的水圳重回民眾生活，令評審驚艷，獲得金質獎肯定。

國家卓越建設獎（FIABCI-Taiwan Real Estate Excellence Awards）為社團法人中華民國不動產協進會聯合全國建築產官學界組織舉辦，為台灣年度建設的最高榮譽，旨在創造台灣建築的世界榮耀，得獎者也將能爭取代表台灣參加「全球卓越建設獎」（FIABCI World Prix d’Excellence Awards）。

行政處長白舒樺表示，「隆恩圳藍帶親水空間景觀工程｣獲「最佳規劃設計類｣金質獎肯定，市府利用古圳水道、沿岸老樹群，分段營造高架綠地、濃密樹林、公園遊戲場，南北向串起中央公園、三民公園、三民國中，水圳兩側則串起大街小巷，成為770公尺長的超大都市綠廊。

而「新竹轉運站風雨走廊｣則獲得「最佳環境文化類｣特別獎，市府以鋼折板組成形抗結構，除具結構強度，形成的溝槽更利於雨天排水，也便於後續維護管理，淺黃色的棚架也企圖透過明亮色彩帶給民眾新感受。

白舒樺說，「新竹漁人碼頭風箏賽場與親子沙灘工程｣也拿下「最佳環境文化類｣卓越獎，該工程於南寮旅遊服務中心外部設置親子沙灘遊憩空間，極具特色，深受親子喜愛，並整合漁港內零散閒置活動區塊，打造完整風箏活動場地，未來將繼續向全球卓越建設獎邁進，爭取更高榮譽。