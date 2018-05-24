周照芳：只有比照美國全責護理，才能解決台灣護理問題！

2018-05-24 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕台大護理研究所兼任副教授周照芳指出，只有比照美國的全責護理（Total nursing care），即護理技術混合式制度（nursing skill mixed system），才能解決我們護理專業問題，才不會血汗，也才較實際。

台灣一直以來醫院沒負全責，都靠家屬做基本護理工作，都沒受訓過，護師要一個個家屬教，甚至重複教不同的家屬，教不會或家屬做錯，都很著急，而發生口角，發生糾紛。家屬沒人手，就得高價聘看護，一天要花2000-2400元看護費，負擔太重。而且家屬或看護，24小時看護工作太累！看護一比一，浪費人力。

但是提高護病比是我們護理界主管們多年來一直都在努力爭取的事，護理人員全國最大的公會（全聯會）及最大的學會（台灣護理學會）都一直在爭取護病比1:7或1:8，但很多醫院說招不到那麼多護理人員，而且縱使有1:8/1:7的護理人力，（日本英國的護病比就大約是1:8/1:7，就做全責護理），要把目前家屬做的所有照護工作收會來做，護理人員也還是血汗做不完！

只有比照美國的全責護理（Total nursing care），即護理技術混合式制度（nursing skill mixed system），才能解決我們護理專業問題，才不會血汗，也才較實際。也就要比照美國護理制度醫院自聘護佐（照服員）（nurse’s aid/nursing assistant, NA），也給中年家庭主婦短期護理基本訓練就能擔任臨床護佐的工作，增加中年婦女工作機會，比較容易招募到，也等於增加護理人力，提高護病比；美國護佐除了負責做所有基本護理工作外，在護理師督導下，也做量體溫觀察基本生命跡象（TPR）的工作，與護理師並肩工作，在護理師督導下，合作愉快。

目前全台灣已有36家醫院比照恩主公醫院及耕莘醫院全責護理模式，開始實施全責護理了，大多先開8床16床或24床，各醫院自訂護佐與病人比，白班1:3到1:6，夜班1:8到1:12，護佐大多上12小時班，也可以上8小時班。大受病人家屬及護理師歡迎；醫院收費，大多一天800-1000元，病人及家屬都能接受。若健保每床補助200元，醫院就不會虧，更願意推廣。

如果全面辦理全責護理，依照護司概算，每天約補助5萬床，支付一千萬元，一年約支付36億元左右，應該不困難。全責護理的推動，才是護理界的理想，也較實際。而且少子化高齡化之下，老人照顧老人，擔任照護者的家屬，積勞成疾，甚至發生比病人早過世的慘劇！