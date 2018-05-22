「漾青春基地」為青少年夢想添翅膀 國際扶輪基金贊助127萬

2018-05-22 17:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣國際扶輪3490地區以「逆風高飛—新北市青少年職訓計畫」成功向國際扶輪基金申請到4萬3千美金（新台幣127萬元），支持新北市「漾青春基地」開設「好色計培訓班」，培訓青少年技藝，勇敢追尋人生夢想。

國際扶輪3490地區扶輪基金主委李進賢今天將資助經費轉交社會局長張錦麗，希望扶輪社與社會局的合作方案，能協助逆風少年脫離貧窮、翻轉人生。

張錦麗說，「漾青春基地」為城鄉局釋出空間活化作為青少年公民會館，提供青少年公民培力與職涯探索和媒合。

「好色計培訓班」第一期學員鄧曼綾說，她透過FB認識漾青春基地，並報名參加好色計培訓班，她高中就讀廣告設計科，目前正就讀醒吾科大商業設計一年級，參加培訓後不僅多學專業和實作技巧，更感謝就輔員的輔導，讓她現在更勇於表達想法，未來她會朝設計師的目標努力。

社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟顧問蘇娉玉說，政府除了大力照顧老人和小孩，也需要投資青少年；社會局兒少科長劉倩如說，「漾青春基地」培訓多種課程，其中好色計培訓班藉由專業的講師講授設計技能及實作，課程全程免費，並提供相關津貼，增加青少年學習動機及意願，在課程結束後還會提供產業見習及就業媒合。