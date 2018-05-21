國中停辦爭議燒向實驗學校 華德福出面了

2018-05-21 21:37

〔記者張議晨／宜蘭報導〕不敵少子化，宜蘭縣府研擬在明年停辦有47年歷史的興中國中，但外傳停辦是為了將校地提供給慈心華德福教育實驗高中使用，還傳出該校已在五結鄉召開招生說明會，華德福校方今晚出面澄清，指與事實不符。

興中國中有140名學生，縣府決定在明年停辦，主因是少子化，且該校每年每名學生的教育成本達25萬元；不過，停辦引起眾多家長、教職員工不滿，還傳出停辦閒置校舍，是要給校設長期不足的慈心華德福使用，且該校已在五結鄉舉辦說明會，闡述辦學理念和政策。

但華德福校方今晚出面澄清，外傳縣府停辦興中國中是為提供校舍給慈心華德福高中，還有說法指稱慈心華德福已在社區進行辦學簡報，都與事實不符。

華德福表示，今年4月，二結地方人士因閱讀期刊專文後，熱心邀約基金會前往與交流，分享華德福教育理念，不料這些行動竟遭外界解讀為，「興中國中停辦是因慈心華德福想擴大辦理實驗教育，基金會深感遺憾。」

華德福指出，華德福原以每年級2班、全校共18班規模開辦國中小，近年來因辦學受到肯定，獲得縣府同意改制為縣立公辦民營高中，並逐年配合政策增班，但校舍空間有限，已嚴重影響實驗教育辦學空間與品質。

華德福說，基金會多年來向縣府反應學校空間困境，但問題都未獲解決，雖有在原校區增蓋校舍，但新建空間仍無法符合實際需要。如何在不影響辦學空間與品質下，提供孩子就讀華德福的機會，一直是近年來基金會努力解決的難題。

華德福說，希望不論是體制內的學校或體制外的實驗教育，都能在宜蘭扎根希望與宜蘭各類學校攜手共好，接受善意的互動來繼續對話與發展。