林清波7月退休 武陵高中校長由桃高林煥周接任

桃園高中校長林煥周（右）將接任武陵高中校長。（記者陳昀攝）

2018-05-21 12:33

［記者陳昀／桃園報導］武陵高中校長林清波7月底將屆齡退休，桃市教育局上週六剛完成遴選，桃市議員詹江村今天在市政總質詢指出，其中一名委員何良鴻是制服業者，桃園高中校長林煥周因為沒有向何採購，遴選時被百般刁難，另一名關係好的校長卻順順利利；市長鄭文燦回應時否認說：「遴選結果跟議員說的不一樣」，會後受訪也證實由林煥周接任武陵校長。

詹江村指出，何良鴻遴選前曾跟某校校長聚餐，因此在遴選過程偏袒對方，且不斷刁難林煥周，詹質疑，制服業者怎能勝任遴選委員，並指控許多校長都藉由購買制服來討好對方，還有人入股彼此掛勾，「這塊黑幕沒人敢講，也許我今天講完就會出車禍」。

鄭文燦回應說，將查明事實，若校長入股校外供應商將撤職查辦，並強調，何良鴻販售的是警消制服，根本不會牽扯到市立高中，而且何曾擔任多屆教育部的高中職遴選委員，還是武陵高中家長會榮譽會長、武陵文教基金會執行長等，並沒有不適任問題。

新一波調動名單：

（一）武陵高中：由桃園高中校長林煥周出任。

（二）桃園高中：由陽明高中校長游文聰出任。

（三）內壢高中：由觀音高中校長王炎川出任。

（四）中壢家商：由大溪高中校長莊祿崇出任。（13:34更新）