「楠梓百慕達」跟著顏色走 機車騎士反應兩極

楠梓陸橋首創跟著顏色走指標，黃色代表前往「橋頭、岡山」、藍色前往「楠梓加工出口區」。（記者葛祐豪攝）

2018-05-21 10:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為解決有「楠梓百慕達」之稱的楠梓陸橋迷航問題，高雄市交通局首創在楠梓陸橋的機車道，以黃色、藍色、棕色、澄色等4種不同顏色指引方向，目前已全部完成，但機車騎士反應兩極。

楠梓陸橋興建於吳敦義擔任高雄市長時代，銜接台一線、高楠公路、楠陽路及加昌路，包含了楠陽高架橋2套陸橋動線，開通以來經常有機車騎士在陸橋「迷航」，因此被網友戲稱為「楠梓百慕達」。

「楠梓百慕達」最被人詬病的是機車動線，騎機車有時得穿過地下彎道或上高架車道，其中有6處彎道必須和汽車交織共用車道，險象環生，加上匝道設計複雜，有時機車騎士繞到忘了方向，一不小心就走到逆向車道。

高雄市交通局針對機慢車行駛動線，首創全國設計4種不同顏色的導標，沿途依不同目的地，佈設不同顏色的導標方式，只要跟著顏色走，就不會再迷航。

這4種顏色中，黃色代表前往「橋頭、岡山」、藍色前往「楠梓加工出口區」、棕色前往「楠梓火車站」、橙色前往「民族一路」。

交通局強調，目前「跟著顏色走！」的指標已全部完成。

但機車騎士反應兩極，陳姓大學生表示：「從市區要到海科大，只要跟著藍色走，就能從加工出口區方向到達學校，對於路況不熟的民眾，跟著顏色走比較不會迷航！」

就讀高雄第一科大的劉姓大學生則認為，市府只在引路牌上多貼了顏色，不太顯眼，稍不注意還是會走錯路，這個做法只是「治標不治本」。

至於行經楠梓陸橋的汽車駕駛人，高雄市交通局表示，日前已完成33面大型標誌牌面汰換，後續將汰換楠梓陸橋及楠陽陸橋上其他大型標誌牌面，讓駕駛人能在第一時間作出正確判斷，提升行車安全。