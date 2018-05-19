崑山科大資傳系畢業專題 獲台北國際發明展銀牌獎

學生的「客製化數位編輯系統」相當有一套。（記者張忠義攝）

2018-05-19 22:59

〔記者張忠義／台南報導〕崑山科技大學資訊傳播系畢業專題成果展，今、明兩天在台南市吳園藝文中心展出，其中，由蔡哲民教授指導學生陳旻緒、周以敦設計的「行動貝殼辨識系統」，運用手機APP程式方便視障、聽障朋友了解貝殼相關知識，獲得2017年台北國際發明暨技術交易展銀牌獎，而且順利申請到專利，充分展現學習成果。

崑山科大今年資訊傳播系畢業展推出15組專題作品，有「行動貝殼辨識系統」、「客製化數位編輯系統」、「H-pets智慧居家狗屋之毛寶貝互動APP」等3組作品，獲得「TANET2017–台灣網際網路研討會」發表機會，學生表現十分傑出。

資傳系主任熊亮原說，年輕人創意無窮，老師們鼓勵學生能把所學融入生活，研發讓人們生活更便利，學習更快速的設計。

崑山科大資傳系畢業展主題是「拾光拼圖」，15組學生創作呈現多元，從辦公室利器、旅遊APP、商品行銷到運動休閒等，發想點都是從生活文化出發，內容包羅萬象。

教授蔡哲民指導學生陳旻緒、周以敦設計的「行動貝殼辨識系統」，運用科技建置一套具備自動偵測並拍攝影像、擷取物件及辨識影像的導覽用貝殼辨識系統，方便視障、聽障朋友了解貝殼相關知識，更是獲得2017台北國際發明暨技術交易展銀牌獎。

崑山科大學生陳旻緒（右）、周以敦（左）設計的「行動貝殼辨識系統」，運用科技建置導覽用貝殼辨識系統，方便視障、聽障朋友了解貝殼相關知識，獲得2017台北國際發明暨技術交易展銀牌獎。（記者張忠義攝）

陳淵琮老師指導學生作品「H-pets智慧居家狗屋之毛寶貝互動APP」獲全國資訊研討會競賽第一名。（記者張忠義攝）

學生客製化音樂蛋糕盒的作品，目前正尋找商家合作。（記者張忠義攝）

進修部陳聖忠、曾崇勝、黃振東、蔡承諺4位同學利用課餘時間完成，所建置的［小奈的寵物店］已正式開始營運，讓老師彌足珍惜。（記者張忠義攝）

學生透過彈珠台的遊戲，讓民眾了解台南市美食與旅遊地點。（記者張忠義攝）

泰國來的交換學生也專程來欣賞崑山科大畢業生的成果展。（記者張忠義攝）