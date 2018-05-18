打破逆境！布農族空手道小將石愛琪、石政中 獲總統教育獎

石愛琪（右二）把十分照顧空手道隊的許阿甘議員（左二）當成阿嬤般敬重。（記者陳鳳麗攝）

2018-05-18 23:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣旭光高中空手道隊的石政中和石愛琪，雙雙成為今年的總統教育獎得主，讓學校的總統教育獎得主湊成10人。高二的石政中和國三的石愛琪都來自仁愛鄉卡度部落，也都是由阿嬤養大，兩人都有吃苦耐勞的特質，為了奪牌苦練多年，石政中正在拚亞運決選，石愛琪則放眼11月的亞洲盃系東流空手道賽得牌。

石政中和石愛琪常被問：「你們是兄妹嗎？」兩人雖不是親兄妹，卻有很多共同點，同樣是來自仁愛鄉卡度部落的布農族原住民，家境貧困，都由阿嬤養大，國小畢業就由學校推薦加入旭光高中空手道隊，相似的背景，讓兩人也都有著話少、吃苦耐勞的特色。

石政中國小畢業時才148公分，瘦小體弱，國中3年幾乎沒有長高，空手道比賽也都沒有表現，但他沒有因此放棄，仍照教練的要求努力加餐飯，並按表操課，繼續苦練。

上了高中後，石政中身高快速竄升，長到176公分，而空手道比賽的成績也如坐直升機般突飛猛進，全中運奪金，前年也在克羅埃西亞空手道公開賽拿下金牌。

唸國三的石愛琪父親早逝，媽媽要外出賺錢，她和妹妹由阿嬤照顧，與阿嬤感情甚佳的她，去年全中運打金牌戰前突接阿嬤過世噩耗，她哭著比賽而失掉金牌，但她今年全中運即拿回金牌，展現實力。

懂得感恩的兩人，除非常感激教練黃泰吉夫婦，對有如阿嬤般照顧她們的南投縣空手道委員會主委許阿甘議員更是敬重，許阿甘專程從埔里到旭光高中向石愛琪致賀，也打電話鼓勵石政中，黃泰吉說，17年來空手道隊若沒有許阿甘議員出錢出力，就沒有那麼多奪牌選手及多達10名的總統教育獎得主。