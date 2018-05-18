扯爆！白木屋宣布停業 員工昨天才知失業

2018-05-18 18:53

［記者許倬勛／桃園報導］景岳生技今天宣布，有21年歷史的白木屋食品公司將於一週內停工停業，位於桃園市楊梅區的「白木屋品牌探索館」觀光工廠，有參觀民眾聞訊大表驚訝、很不捨，員工則說，17日才接獲結束營業通知，面對突如其來的失業相當錯愕，外傳190名員工將依照「勞基法」資遣並輔導轉業，至於條件及細節內容，員工表示「不便透露」。

業者指出，全台門市營運到5月31日，消費者手上如有兌換券，月底前都可臨櫃兌換，如無法按期兌換，月底前也可至全台門市辦理退費，不限定原購買門市。

坐落於楊梅幼獅工業區的白木屋品牌探索館，館內除介紹企業經營理念，還有生產線、烘焙房等，製作各式各樣的西點蛋糕，也讓機關團體及學校進行參訪及校外教學，附近居民聽聞白木屋要走入歷史，不禁感到惋惜。

昨天到觀光工廠參訪的朱小姐說，她是楊梅在地人，從小到大過生日都吃白木屋的蛋糕，得知歇業消息很驚訝，除遺憾熟悉的口感就此消失，假日也少個闔家出遊的好去處。

員工說，白木屋品牌探索館成立10年，近期每個人的工作時間或是內容都很正常，昨天突然接獲全面熄燈的消息，真的讓大夥手足無措，至於如何規劃資遣條件、輔導就業，公司要員工不可對外透露。

員工說，以往參訪工廠的遊客多以學校團體及在地居民為主，每個月約有1萬人次，寒暑假則高達3萬、4萬，但近半年來客數明顯少了3到4成。

白木屋近年一直處於虧損狀態，在宣布停業前一個多月，位於桃園區復興路上的旗艦店已經關閉、進行拆除，似乎就是全面停業的「徵兆」，占地800坪的店面目前已拆得剩骨架。