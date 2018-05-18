國中會考明登場 高雄600間試場開冷氣

107年國中教育會考將登場，考生與家長提前看考場。（記者黃旭磊攝）

2018-05-18 18:25

〔記者黃旭磊／高雄報導〕107年國中教育會考將於明後天（19、20日）登場，高雄考區有2萬5487名考生，根據氣象預報，戶外高溫可能達到攝氏31度，提醒考生及陪考家長注意防曬、降溫並補充水分電解質。

高雄考場673間試場，其中冷氣試場613間，超過9成試場都開冷氣，會考中心表示，冷氣溫度設定於攝氏26-28間，考生也可攜帶長袖保暖。

本屆為避免教室廣播設備老舊，英聽播音不清，每間試場都配置英聽播放器。高雄市教育局提醒，提前翻閱試題、攜帶手機行動、鬧鐘或電子表發出聲響都算違規，提醒考生違規將遭扣點或級分。

前鎮高中設有特殊服務試場，服務134名身心障礙、重大傷病與突發傷病考生。小港國中全盲考生曾靖雅，今天（18日）提前進考場練習，曾靖雅就讀明正國小六年級時，曾獲總統教育奬，曾包辦全國身心障礙游泳比賽多面金銀牌，平時由父親曾春永接送上下學。

三民高中主任黃碧惠表示，19日考社會、數學、國文與寫作測驗，20日考自然、英語（閱讀及聽力），多為選擇題型，另有寫作測驗、作文及數學科非選擇題型，提醒考生若不慎攜手機、鬧鐘進考場，可於試前放置於試場前後方。