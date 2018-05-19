跟系統壅塞說再見 IBM成立私有雲多元賦能加速中心

2018-05-19 00:05

〔記者陳炳宏／台北報導〕一項資訊服務功能重新啟動需要中斷多久？如果這個服務原本只設計給400個人使用，現在爆增到6000人會怎樣？這不是針對「499之亂」進行檢討，而是IBM攜手北祥資訊推出的IBM私有雲解決方案「IBM Cloud Private」將展示的實例，其中包括一分鐘瞬間重啟，不中斷的彈性擴充功能，可有效防止瞬間爆增導致系統癱瘓的事件發生。

IBM表示，IBM Cloud Private私有雲微服務解決平台去年10月上線，為讓客戶更瞭解其運用情境，因此與北祥資訊攜手合作，成立全台第一個ICP 3E雲端創新加速中心，其中3E有Enablement（賦能）、Enrichment（多元），與Ecosystem（生態系）意義，希望透過北祥旗下50家熟稔IBM軟體技術方案的經銷商夥伴，用其技術與產業領域的專業，展示微服務業務實際應用情境。

北祥資訊董事長李良柏表示，3E中心以現成環境免費提供軟體開發商及系統整合商進行微服務的實作開發及應用；相對而言，企業也可以隨時利用這個平台進行試用驗證。如此一來，不但能推動生態體系加速採用新科技，也有助於帶動產業應用升級，對台灣的產業客戶而言，創新科技的實現將不再遙不可及。

IBM也指出，3E中心透過專業技術支援與人才培訓串聯生態體系，希望帶動國內企業應用升級。