跨「樂」閱讀障礙！國中生苦練中胡 勇奪全國優等

2018-05-16 22:19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣立頭份國中九年級學生黃柏凱，與知名藝人蕭敬騰一樣患有閱讀障礙，但他從小就愛看布袋戲，常跟著戲曲哼哼唱唱，在父母的支持下，靠著得天獨厚的音樂天分及後天苦練，拉得一手好二胡、中胡，今年更在師長鼓勵下，代表苗栗縣參加全國學生音樂比賽，在中胡演奏獲得優等佳績，讓全校師生與有榮焉。

黃柏凱小時候被檢查出患有閱讀障礙，他智能正常，但文字處理、理解力不足，讓他求學路上備受阻礙。但在音樂老師父母的薰陶下，柏凱從小就嶄露家傳音樂天分，常常模仿布袋戲角色語氣及動作，無師自通哼唱出傳統戲曲，開啟了音樂探索之路。

黃柏凱小學就參加校內國樂團，主修二胡，隨著樂曲難度越來越深，他發現，閱讀樂譜比理解文字更困難，讓他深感挫折，一度想放棄音樂夢，但在父母、師長不斷鼓勵下，柏凱咬緊牙關，靠著苦練死背，將所有樂譜記在心中，讓自己不看樂譜就能拉出悠揚樂聲。

上國中後，黃柏凱在老師建議下，選擇精進中胡，除了每天至少勤練一小時，假日時也請老師額外指導。柏凱說，雖然要比常人花上更多時間記樂譜，但也因此更能專注練習，力求將每個音階都拉準。

趕在畢業之前，黃柏凱鼓起勇氣參加全國學生音樂比賽，初試啼聲就一鳴驚人，取得苗縣代表權，挑戰全台好手，最後榮獲優等佳績，讓自己3年苦練化為甜美果實。頭份國中校長鍾萬煋也大讚黃柏凱的毅力驚人，不受先天限制勇敢追夢，證明只要找對方向，每個孩子都是可造之材！

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