0至2歲自己帶發津貼 送托政府也幫忙最高付1萬

為挽救少子化危機，行政院宣布將擴大發放育兒津貼。（記者賴筱桐攝）

2018-05-16 20:32

〔記者林惠琴／台北報導〕配合行政院育人對策，衛福部負責0至2歲的「擴大育兒津貼」、「建立托育公共及準公共化機制」兩大策略，若孩子自己帶，每月基本可獲育兒津貼2500元起；若孩子送至與政府合作托育單位，則是每月政府協助支付6000元至1萬元的托育費用，預計今年8月起上路。

衛福部長陳時中表示，相關政策優先針對年輕人最關切的照顧與托育經濟負擔問題進行檢討，並提出兩大強化對策。

其中，在「擴大育兒津貼」方面，現行育兒津貼限制父母一方沒有就業才能領取，若由親屬照顧則須先受訓才能領到政府補助，但新制放寬不再以未就業、完成受訓條件，只要是所得稅率未達20%（所得淨額約121萬元）的家庭，並由家長或家中親屬自行照顧幼兒，均可領取第1、2胎每月2500元，且第3胎加碼至每月3500元。

在「建立托育公共及準公共化機制」方面，衛福部社會及家庭署副署長陳素春則解釋，對於送托小孩的家庭，將與地方政府討論，規劃由政府與保母、私立托嬰中心、公設民營托嬰中心簽約購買服務，只要家長將孩子送至與政府合作的托育相關單位，每月政府協助支付6000元至1萬元的托育費用，其中，一般家庭6000元、中低收入家庭8000元、低收入家庭1萬元。

此外，衛福部會與地方政府共同訂定托育費用收費價格，並進行管理，避免業者隨意漲價，將致力於托育費用支出控制在家庭可支配所得10%至15%，一方面減輕家庭負擔，另一方面加入合作契約的托育單位也有穩定案源，確保教保服務人員薪資、托育品質。