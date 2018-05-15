投縣議員遭誤診 同僚強烈要求籌設大型醫院

南投縣議員蕭志全等12人，今在議會總質詢時全體起立，強烈要求縣府儘速引進醫學中心等級大型醫院。（記者張協昇攝）

2018-05-15 11:48

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣醫療資源不足，某位縣議員被縣內地區醫院誤診為胃潰瘍，到台中的醫院進一步診療才發現病情嚴重，延誤治療，多位議員今天在議會總質詢時，強烈要求縣長林明溱成立籌設大型醫院專案小組，並訂定優惠獎勵辦法，儘速規劃引進醫學中心等級大型醫院，全面提升南投縣醫療品質，不要讓誤診事件一再發生。

包括議員曾振炎、簡賜勝、洪明科、蕭志全、石慶龍、林芳伃、張維華、史清水均指出，民眾普遍對縣內醫院沒有信心，許多罹患重病的縣民，都會選擇到鄰近彰化及台中大型醫院診療，民眾重病或重傷，縣內醫院也無法治療，甚至在轉送台中大型醫院過程即往生，並質疑係縣內醫院擔心南投縣一旦設置醫學中心等大型醫院後被搶走生意，縣府受到壓力才不敢引進。

對此，南投縣長林明溱表示，他也很希望縣內有醫學中心等級大型醫院進駐，也曾帶彰基醫院院長南投看地，但各大醫院意願似乎不高，對於議員建議成立籌設大型醫院專案小組，縣府會積極來辦理，在這之前則會透過與台中等地大型醫院合作，讓醫術較好的醫生進駐縣內醫院服務。

衛生局長黃昭郎表示，站在縣府立場，絕對希望更大型醫院到南投設置，105年曾發函全國19家醫學中心，力邀他們到南投設立分院，但只有2、3家回覆納入評估，縣府會再努力爭取。