中橫便道能否開放中巴 公路總局明測試

中橫便道現況。（記者歐素美攝）

2018-05-14 17:09

〔記者歐素美／台中報導〕中橫便道是否開放通行？公路總局會同台中市政府組成「中橫便道通行乙類大客車安全評估委員會」，將於明天（15日）進行乙類大客車通行中橫便道測試，公路總局谷關工務段長呂正安表示，乙類大客車為20人座中型巴士，測試結果將提供台中市政府作為是否開放中橫便道提供一般車輛通行的參考。

中橫公路谷關至德基路段，自921地震後受損封閉，基於梨山地區急救、救難需求，2012年5月即初步完成便道搶通，但限定梨山居民及在地工作民眾及公務需要通行，每天僅開放4個時段。公路總局依據搶通後迄今的歷史災害資料，持續辦理便道安全提升工程，預估2018年7月完工後，可減少坍方落石阻斷的天數，提升用路人安全。

去年4月，立法院交通委員會應地方民眾需求，指示交通部（公路總局）會同台中市政府籌組「中橫便道通行乙類大客車安全評估委員會」，以評估中橫便道行駛乙類大客車的可行性，公路總局這次特別洽詢客運業者協助調派支援乙類大客車，將於15日上午實際通行中橫便道，藉以暸解客車駕駛司機通行中橫便道的實際感受，作為評估委員會後續評估重要參考。

由於中橫便道地質破碎且風化嚴重，通行風險較一般山區路段更高，目前已針對容易發生土石流及落石路段，增設明隧道及邊坡保護工，但仍有無法預期的落石掉落，公路總局為避免民眾誤會通行存在的風險，將持續管制通行，若委員會評估結果可行，後續通行乙類大客車的營運事宜，將由台中市政府擬訂通行接駁中巴計畫，並依程序申報核定後辦理。