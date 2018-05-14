維冠受災戶自救會致函賴揆 盼平等照顧異地購置戶

2018-05-14 14:27

〔記者萬于甄／台南報導〕台南維冠大樓原地重建工程如火如荼動工，最快將在3年後竣工，不過，除了31戶等待原地重建的戶數，74戶異地購置戶中，近20戶已重新買房，而有許多受災戶因經濟因素仍在外租屋，因此，由維冠大樓異地購置戶所組成的「維冠大樓受災戶自救會」召集人侯佳宏寫信給行政院長賴清德，希望政府能再伸援手，幫忙異地重購戶一圓購屋的夢，重建家園。

侯佳宏（現已改名為侯建凱）在信中提及，今年1月份曾寫信陳情書給現任的台南代理市長李孟諺，但「或許李市長過於忙碌，至今仍未獲得李市長的回應」，10日再度寫一封信給賴清德，內容今天公開，信中先是感謝賴院長率領台南市府團隊對維冠受災戶的照顧，協助受災戶度過最艱難的時期。

不過，內容話鋒一轉直指希望市府秉持平等對待原則，同時照顧異地購置戶與原地重建戶，並舉證數據說明，維冠受災戶有74戶選擇賣地，31戶選擇原地重建，市府雖提供建物補償、土地價購等協助，有許多幫助，但目前房價動輒7、8百萬元，仍有許多人把補償金及土地價款拿去償還原本房貸，現仍在租屋階段。

信中提及，異地購置戶佔原維冠住戶的多數，但大家長久以來站在相信市府、肯定市府作為，對外甚少發言、也不曾吵鬧，「原地重建戶所獲得的補助遠遠超過異地購置戶，這已明顯違反平等對待原則，我們希望能獲得平等的對待，沒有其他非分之想。」

因維冠大樓重建工程已經開始，信中表示，仍有許多異地重購戶能力不足以購屋圓夢，因此，希望政府能酌情考量，「再伸援手，給我們一些協助」。