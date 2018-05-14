醫病》病人「體無完膚」 原來是「類天皰瘡」作怪

彰化醫院免疫風濕科主任高堅凱。（記者顏宏駿攝）

2018-05-14 13:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名73歲的王姓失智患者，因病住進衛福部彰化醫院，結果全身長出直徑2、3公分的水疱，家屬一度責怪醫院照顧不周，長出褥瘡、細菌感染，後來經診斷確定是老年人較常發生的「類天皰瘡」，經2個月的治療病人已經健復。

該名病患發病最嚴重時可用「體無完膚」形容，彰化醫院一般外科醫師李忠懷表示，王老先生除了失智之外，身體健康，多次掛急診，因為其全身到處起水泡，肚子、雙手及雙腳最為密集，就像全身被蓋滿50元硬幣大小的印記，又癢又痛，破了就流膿，慢慢結痂，但沒多久又長出新的水泡，一直復發。

李忠懷說，這種全身性的傷口最怕感染，若引發敗血症，甚至有生命危險，也因為水泡反覆發生，他們懷疑是免疫疾病，將病患轉到免疫風濕科做進一步檢查，確診為「類天皰瘡」，住院服用類固醇及傷口細心照料後，患者康復出院門診追蹤。

彰化醫院免疫風濕科主任高堅凱表示，「類天皰瘡」是一種自體免疫性的疾病，體內不正常的抗體攻擊表皮與真皮之間的結構，導致皮膚解離產生水泡，在臨床上經常引發病患家屬對醫院照顧不周或衛生條件差的質疑，其實是老人家抗體差，免疫系統出問題。治療的方式是服用類固醇，保持傷口乾燥避免擴大感染。