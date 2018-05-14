醫病》11年流產4次 靠遺傳科技母親節前夕終於當媽

2018-05-14 00:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕媽媽真偉大！新竹一名37歲婦人11年間歷經4次流產，在生下第一胎後，就是無法生出第二胎，精神差點崩潰，深入檢查才發現先生有染色體「平衡性轉位」問題，且孩子竟也有「克氏症候群」遺傳自母體，經採取先進的「胚胎著床前染色體篩檢」技術，篩檢出健康的下一代，終於讓她在母親節前產下一名健康寶寶，流下激動的眼淚！

新竹市好孕診所院長林正凱說，患者26歲生下第一胎男孩，此後就一直想再生第二胎，然而卻不知為何一直流產，到了37歲已經流產4次，每次歷經懷孕、流產，都是不斷的折磨與打擊，情緒更是已經到達崩潰的邊緣。

患者第一次上門求助時，林正凱直覺懷疑可能有遺傳方面的問題，但患者自認已經生過一胎健康寶寶，應該不至於，然而經過仔細檢查，赫然發現先生確實有染色體問題，稱為「平衡性轉位」，且這種問題在本人或孩子身上都不會有明顯症狀。

林正凱進一步要求檢查孩子的基因狀況，確認有「克氏症候群」，而這是一種遺傳自母體的疾病，主要症狀是不孕、閱讀障礙或說話困難，這個結果也證實夫妻其實都有遺傳性疾病，也確實影響到孩子，只是因為症狀不明顯，以致全家3人都不自知，若非連續4次流產，可能永遠也不會知道。

儘管如此，患者尋求第二胎的生機，意志仍十分堅決，也感動了醫護人員，林正凱決定採取「胚胎著床前染色體篩檢」技術，為她達成心願，在採取的10顆卵子當中，有9顆成功受精，其中又有4顆完整胚囊，經過染色體篩檢，再排除2顆異常胚囊，植入後成功著床，懷孕期間醫護人員也為她進行羊膜穿刺與羊水晶片，確認染色體正常無誤，母親節前順利產下1名健康女嬰，讓她流下激動的眼淚。

林正凱說，通常懷孕後有1到2成可能會發生偶發性流產，其中8成是發生在懷孕10週前，大部分是因為胚胎本身染色體的偶發異常，可在流產後休息1到2個月再嘗試懷孕，然而僅有少於5％的婦女會連續2次流產，這時最好藉助高科技的「胚胎著床前染色體篩檢」技術，篩檢出健康的下一代，同時更讓有基因問題的夫妻走出連續流產的陰影。