低頭族SOS 小心頸椎長骨刺

2018-05-12

文／黃鼎鈞

37歲的陳小姐在科技園區工作，需要操作電腦，下班後更是眼睛離不開手機。雖然她常覺得肩頸痠痛，但不以為意，直到從肩頸一路麻到雙手才警覺不對勁，甚至只要頭向後仰，就會出現肩頸好像被電到一般一路麻到手指頭。

肩頸痠麻到手指 就是警訊

她就醫照X光發現，已經產生了向後的骨刺，進一步核磁共振檢查發現椎間盤已經突出，嚴重壓迫脊髓神經，必須手術，以免脊髓神經永久病變。

微創頸椎手術 不須特別復健

和陳小姐討論後，決定做微創頸椎手術。術後她的雙手麻痺完全解除，幾天後出院，不須特別復健，睡眠與日常生活都恢復了正常。

每年每千人中就有一人產生頸神經壓迫，其中每十人就有一人可能需要進行頸椎手術。

頸神經痛是頸椎退化產生骨刺壓迫頸神經，症狀會從肩頸一路「傳下去」到手掌和手指，嚴重時，只要頭向後仰，便足以產生症狀，也可能造成雙手無力遲鈍，影響工作及睡眠，嚴重影響生活品質，若不及早手術，頸神經可能產生永久的後遺症，甚至癱瘓，即使手術也無法恢復，建議及早就醫。

頸椎手術可分為「前開」（也就是傷口在脖子的前面）及「後開」（傷口在脖子的後面）。

一般一、兩節內的病變可由「前開」進行微創手術，退化的椎間盤需要取出做置換，有的是以「椎籠」（一種植入物）取代進行融合手術，或是以「人工椎間盤」做椎間盤置換手術。

「後開」則可以同時處理多節的頸椎病變，或者以經皮頸椎內視鏡手術進行微創減壓；患者需與醫師完整討論以確定自己的病況適合何種手術。

頸椎手術有神經傷害的風險，須經專科醫師做完整評估。

（作者為國立台灣大學附設醫院竹東分院骨科部主治醫師）