《謠言終結站》核桃分心木治失眠頻尿？ 中醫：言過其實

2018-05-12

記者羅碧／台北報導

最近Line群組流傳一支「千萬別吃核桃」的影片，強調「核桃分心木」泡水可以治失眠，也可以治頻尿，還可補血、活血等功效；不過，中醫師直言影片中對於桃核分心木的功效「過於誇大」，治療失眠更是「言過其實」。

影片中指出「核桃分心木」就是將核桃敲開，吃核桃仁的時候，在兩瓣核桃仁之間，有一片薄薄的、狀如蝴蝶的木質東西，因為它在核桃的內心，將兩瓣核桃仁分開來，因此叫核桃「分心木」。

核桃分心木 即核桃仁隔膜

影片中的字幕直指「核桃分心木可以強烈的『補腎、固腎』，治療『尿頻、尿多、腰痠』還可以『活血、補血』」；但彰化基督教醫院中醫部中醫師李舒晴表示，核桃分心木並未載於《神農本草經》、《本草綱目》等傳統中藥典籍。直到近代，才有相關記載出現於中國國家中醫藥管理局主持編纂的《中華本草》及中國地方草藥誌。

李舒晴表示，《中華本草》記載核桃分心木味苦、澀，性平，歸脾、腎經，有澀精縮尿、止血止帶、止瀉痢之效。可用來治療遺精、頻尿遺尿、崩漏帶下等症；但影片中對於桃核分心木的功效其實過於誇大，核桃分心木的作用偏向於固澀，補性並不強，若要治療頻尿、腰腿痠軟、陽痿等疾患，還是需配合證型配伍不同藥物使用療效才會好。

李舒晴表示，治療失眠的部分，中國有做過相關動物實驗，核桃分心木的醇提物與鎮靜藥物「pentobarbital sodium」合用，能夠增加小鼠的睡眠時間，但並未有人體試驗或相關臨床經驗報告。同時失眠的原因複雜，僅以一味核桃分心木泡水飲用就能改善睡眠障礙是言過其實。

她也強調，核桃分心木並無明顯的補血、活血效用，藥誌也沒有相關描述，冬天手腳冰冷以此味治療是否有效是需要存疑的。

彰化基督教醫院中藥局藥師楊佳蒨指出，分心木屬於核桃果核的木質隔膜，又稱核桃隔膜，其具有味苦澀及性平的特點，能夠入脾腎，固腎澀精，一般在臨床上主要用於治療腎虛遺精、瀉痢、淋病、帶下等病。

中國僅動物實驗 療效存疑

不過，楊佳蒨也特別提醒，分心木算是中國特定地區的民間用藥，使用並不普遍；類似功效於核桃本身或是其他功效明確的中藥皆能代用，其藥理作用的研究主要都是實驗室或動物實驗，使用在人體是否有同等效應，還沒有定論。