醫病》43歲女因卵巢老化不孕 靠中醫調理喜獲麟兒

高姓婦人（中）透過中醫調理自然產下一子，夫妻倆感謝中醫師林襄穎的協助，讓她趕在母親節前完成當媽媽的心願。（記者歐素美攝）

2018-05-13 14:04

〔記者歐素美／台中報導〕43歲高姓婦女，卵巢老化，抗穆勒氏激素（AMH）指數僅0. 15，不孕6年，經求助天寶中醫診所院長林襄穎，採用中藥調理「補腎」，自然懷孕，並產下一子，一圓母親節當媽媽的心願。

林襄穎中醫師表示，檢測卵巢是否老化可抽血檢驗「抗穆勒氏管激素」，簡稱AMH指數，正常必須大於2，若指數低於0. 8代表卵巢明顯衰退，高小姐在醫學中心檢測結果，AMH指數僅0. 15，卵巢功能嚴重衰退，加上43歲高齡，想要自然懷孕，可說難上加難。

林襄穎指出，根據美國研究統計，AMH小於0.4，懷孕率不到5% ； AMH若小於0.3，即使做試管嬰兒也會有95%取不到卵子或無法植入。在年齡方面，40歲女性接受試管嬰兒懷孕並順產機率是10 %；43歲是6 % ；45歲則是3% 。這是指西方女性而言，若為東方人體質，數據可能會再差一點。

林襄穎說，想懷孕最好趁早趁年輕，若不得已年屆高齡才想懷孕，也可運用中醫調理，逆轉不孕危機。高姓婦人雖已43歲，但保養得宜，外表比實際年齡年輕很多，跟許多高齡不孕患者雷同，不過，就算是美魔女也逃不過卵巢老化的危機，AMH指數也會愈來愈低。

因高姓婦人一直想當媽媽，配合中醫耐心調理，丈夫更一路陪伴扶持。治療過程中，林襄穎先後採用人參、白朮、茯苓、炙甘草、紅棗、巴戟天、續斷、補骨脂、胡桃、何首烏、當歸、炒白芍、熟地黃等藥材，終於皇天不負苦心人，在純粹使用中醫調理下，高姓婦人順利自然懷孕，並產下1男寶寶，夫妻趁孩子滿月，特別帶寶寶向醫師致謝，也再次見證中醫助孕確有獨到之處。

林襄穎表示，中醫拯救卵巢老化，不二法門就是「補腎」，但其中竅門甚多，例如：腎有「腎氣、腎陰、腎陽」之別，倘若補錯，不但無法改善卵巢功能，甚至可能愈來愈糟，離懷孕之路愈來愈遠，不可不慎，高姓婦人屬「腎氣與腎陰虧損」，經使用中藥「補腎氣、補腎陰」，氣陰補足了，懷孕自然水到渠成。大齡女子切勿輕言放棄，抓住治療契機，也能擁有做母親的幸福。