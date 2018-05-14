醫病》老翁O型腿膝蓋痛8年 經MAKO手術回春

2018-05-14 11:37

〔記者歐素美／台中報導〕73歲陳姓老翁，8年前即罹患退化性關節炎，致雙腿膝關節腫痛，腿型變形成O型腿，因擔心傳統膝關節手術後疼痛及疤痕大，且術後效果不佳，遲遲不敢手術，經人介紹獲知童綜合醫院引進國際最新的MAKOplasty機器人手臂，求助骨科部主任謝國顯進行精準膝關節置換手術，術後隔天就能下床行走，解決折磨8年的宿疾，笑稱「膝蓋終於回春」。

童綜合醫院骨科部主任謝國顯表示，退化性關節炎主要為老化引起，因為人體骨頭從出生後就一直使用，導致兩個骨頭的接觸面（關節軟骨）逐漸磨損，如同骨頭間失去潤滑，患者因骨頭間摩擦產生刺痛和關節痠痛，造成行走十分辛苦。

謝國顯說，使用MAKOplasty機器人手臂系統進行單髁膝關節換置手術，術前針對患部進行電腦斷層掃描，手術中就可使用電腦斷層影像直接建構出手術部位的3D立體圖像，讓醫師能夠極精準依照病患骨骼尺寸更換最合適的人工膝關節，避免傷害健康的骨頭、組織及韌帶，用最小的傷口與最少出血量重塑健康膝蓋。

相對於傳統膝關節換置手術，傷口長達15公分，MAKOplasty單髁膝關節換置手術傷口僅5到8公分長，且術後可不放置引流管，患者隔天即可下床行走。

童綜合醫院副院長徐少克表示，退化性關節炎雖是普遍疾病，患者多為年長者，經由微創手術可提供更精準與安全的治療，傷口小與出血量少，可減少高齡患者的負擔，並縮短恢復期，讓患者及早回歸日常生活。