台大硬幹！校務會議投票通過 要求教育部聘任管中閔

2018-05-12 14:10

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕台大硬幹！台大今召開臨時校務會議，挺管派台大教授提出修正案，要求教育部依照台大校長遴選結果儘速發聘書（給當選人管中閔教授），必要時，台大應依法尋求救濟。全案表決結果，同意77票、30票反對、3票空白，確定通過修正案。

校務會議共提出4個修正案，要求重啟遴選的鄭秀玲教授提案和吳瑞北教授提案，2案投票均未通過，挺管案通過，另台大學生會提案內容則與重選或打官司無直接相關。

提案人是台大教授官俊榮和徐永豐，官俊榮表示，教育部違反大學自治，大學在法律範圍內享有自主權，遴委會的獨立自主，最後一項包山包海，教育部沒有理由說三道四，而且遴委會已經有最後的決議，重啟遴選是違反法律且依法無據。

官俊榮表示，根據遴選辦法，重啟遴選只有2個時機：一個是遴委會解散重來，一個校長因故無法就職，管先生沒有因故無法就職，重啟遴選沒有法源依據，遴選委員會已經產生了遴選結果，怎麼可以要求改變人選，難道要回到比前校長傅斯年還不如的時代？

徐永豐教授表示，他的提案是要讓學校正常運作，依照遴選委員會決議，另就是支持現在的行政團隊，教育部的說法似乎沒有法源依據，要不然早就一槍斃命，台大如果重啟遴選，是幫教育部解套，且會造成台大無法提訴願、沒有其他救濟程序，他並批評教育部在政治霸凌一個校長候選人，有可能發生在台大每個教授身上。

反方意見由鄭秀玲教授表達，她表示，台大自己在3月24日校務會議已經放棄了大學自治，已經放棄了現在再來談大學自治很奇怪，管中閔兼職台灣大薪酬委員、可決定台灣大副董蔡明興的薪水，大家不要假裝不知道。